Gli incendi che hanno colpito Vieste, in provincia di Foggia, e San Cataldo, a pochi chilometri da Lecce, sono al momento sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento dei focolai ancora in corso richiedono attenzione.A Vieste, nella baia San Felice, le attività di spegnimento sono state riprese con i lanci di acqua da parte dei canadair, mentre da terra una cinquantina di unità, tra operatori del servizio anti incendio boschivo dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, vigili del fuoco, forestali, protezione civile e volontari, hanno lavorato per tutta la notte per contrastare le fiamme. Ieri, a causa dell'incendio, sono stati evacuati precauzionalmente 2mila turisti da tre strutture ricettive. Per garantire la sicurezza, è stato richiesto il distacco delle linee elettriche nella zona. Anche l'incendio a Monte Sant’Angelo, sempre in provincia di Foggia, è ancora in corso e ha richiesto l'intervento aereo.A San Cataldo, in Salento, le operazioni di bonifica sono iniziate questa mattina, e il primo bilancio indica che sono stati bruciati circa 90 ettari di terreno. Le fiamme hanno avvolto anche una intera pineta, alcune villette, due auto, una sessantina di giardini privati e decine di gazebo.Nonostante i progressi nelle operazioni di spegnimento, il rischio di alimentazione dei focolai da parte del vento di maestrale mantiene l'attenzione delle squadre di emergenza sul campo.Le autorità locali e le squadre di soccorso stanno monitorando attentamente la situazione per garantire che gli incendi siano completamente domati e che la sicurezza dei cittadini e delle strutture sia preservata. La bonifica delle aree interessate sarà fondamentale per limitare i danni e favorire una rapida ripresa delle normali attività nelle zone colpite.