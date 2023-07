TARANTO - Martedì 4 luglio 2023 alle ore 18.30 prenderà il via la processione dalla Chiesa del Carmine verso la Chiesa del SS.mo Crocifisso, dove alle 19.30 sarà celebrata la Santa Messa dal Parroco Rev. Sac. Andrea Mortato. Così in una nota l'Arciconfraternita del Carmine di Taranto.Successivamente, alle 20.30, partirà la processione per il rientro alla Chiesa del Carmine, dove avverrà l’intronizzazione del Simulacro della B.V. del Monte Carmelo.Alla cerimonia parteciperanno i Confratelli e le Consorelle in abito di rito.La cittadinanza è invitata alla devota partecipazione.