- Nello sport non basta solo la passione e la determinazione per vincere, ma è necessaria un'ottima preparazione fisica. La costanza è fondamentale legata alla tecnica per ottenere migliori performance e risultati.Nel video trovate l'intro del nuovo libro "Manuale di preparazione fisica del giovane tennista" di Salvatore Buzzelli e Andrea Dimauro che punta sui fattori che influenzano lo sviluppo fisico, i patterns di crescita e lo sviluppo neuromotorio del bambino e dell'adolescente.Nel libro si analizzano gli aspetti specifici della preparazione fisica giovanile per il tennis fino allo sviluppo delle capacità attentive.I fondamenti dello sviluppo biologico e delle scienze motorie si basano sulle numerose esperienze nazionali e internazionali maturate dagli autori. Questo manuale di studio e consultazione tecnica punta il focus sulla parte pratica e con ricchi dettagli per i tennisti del futuro.