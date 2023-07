LECCE - Sabato 29 luglio, sabato 16 settembre e giovedì 21 settembre tre concerti di musica classica arricchiranno il programma estivo della città di Lecce. Ad esibirsi saranno diversi musicisti salentini dal background straordinario all’interno di alcune location del centro storico. I concerti sono organizzati dall’Associazione Culturale Cromatica di Lecce in collaborazione con Lecce in scena. - Sabato 29 luglio, sabato 16 settembre e giovedì 21 settembre tre concerti di musica classica arricchiranno il programma estivo della città di Lecce. Ad esibirsi saranno diversi musicisti salentini dal background straordinario all’interno di alcune location del centro storico. I concerti sono organizzati dall’Associazione Culturale Cromatica di Lecce in collaborazione con Lecce in scena.





Si parte sabato 29 luglio, alle ore 20.30, presso il Chiostro ex Convento degli Agostiniani a Lecce, con la pianista Valentina Parentera e il suo Rain Trio di nuova formazione. Insieme a Francesco Sabato al violino e a Tiziana Di Giuseppe al violoncello, le melodie del trio di Valentina Parentera incantano tra gli archi del chiostro con uno spettacolo denso di sinergia musicale grazie alla quale i musicisti sono in grado di spaziare agilmente dal barocco al contemporaneo. L’interpretazione del loro repertorio è rispettosa dei canoni classici ma innervata dalle eclettiche e peculiari personalità di ognuno, rispettosi del passato e lungimiranti verso nuove prospettive musicali.

Tutti e tre gli artisti sono docenti presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce e hanno spesso collaborato insieme fino a prendere la decisione di rendere stabile la formazione attuale.

Si prosegue sabato 16 settembre, alle ore 20.30, presso il Chiostro Monastero dei Teatini a Lecce, con il concerto in piano solo di Roberto De Leonardis. In programma le musiche di alcuni dei più grandi compositori della musica classica: Mozart, Grieg, Bach/Rachmaninoff, Liszt/Donizetti, Liszt/Schubert e Liszt/Verdi.

Roberto De Leonardis, titolare di una cattedra di Pianoforte Principale presso il Conservatorio di Musica "Nino Rota" di Monopoli, ha intrapreso fin da giovanissimo una carriera che lo ha portato ad esibirsi in recitals e concerti da solista, in gruppi da camera e con orchestra, in Italia e all’estero (Austria, Francia, Germania, Grecia, Malta, Spagna e Russia). La sua consolidata esperienza come maestro sostituto e preparatore di affermati artisti lirici lo porta spesso ad accompagnare cantanti in recitals, esibendosi per prestigiose istituzioni concertistiche e riscuotendo unanimi consensi per le eccellenti doti di lettura e per il notevole gusto musicale. In passato ha registrato e si è esibito per la RAI (Radiotre e RaiUno), ha inciso per conto del Comune di San Vito dei Normanni e dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi le 14 Toccate di Leonardo Leo in prima esecuzione integrale e ha registrato ed inciso, per il 30° anniversario del Conservatorio di Monopoli, il Concerto KV365 di W.A.Mozart, il concerto di Strawinsky per pianoforte ed orchestra di fiati e, in occasione dei 40 anni del Conservatorio, il Concerto in Do di Nino Rota. Inoltre, il noto pianista ha ricevuto premi e riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali, è chiamato regolarmente a far parte della giuria in concorsi pianistici ed è autore di varie pubblicazioni e trascrizioni musicali.

L’ultimo concerto della rassegna si tiene giovedì 21 settembre, alle ore 20.30, presso il Chiostro Monastero dei Teatini a Lecce, in cui si esibisce Fulvio Palese Quartet con il nuovo progetto Sudamerica. Il quartetto d’eccezione è composto dal sassofono di Fulvio Palese, dalla chitarra di Marcello Zappatore, dalla batteria di Paolo Colazzo e dal contrabbasso di Stefano Rielli.

Eseguito in prima assoluta per l’occasione, Sudamerica parla della musica sudamericana che è composta da una grande varietà di stili. I musicisti vogliono coniugare alcune delle voci sudamericane oramai tradizionali, come Piazzolla o Jobim, con le nuove voci che hanno portato quei suoni in giro per il mondo, come Corea o Girotto, rimodulandoli. A questi si aggiungono i diversi brani originali di Palese e Zappatore che a vario titolo toccano i ritmi e gli stili di quei luoghi. Il risultato del progetto è un’esecuzione fresca e godibile nella quale a farla da padrone è il dialogo continuo fra i musicisti, le grandi melodie e le originali improvvisazioni.

L’Associazione Cromatica è un’iniziativa socio-culturale senza scopo di lucro nata a Lecce nel 2014 che vede Annamaria Saracino in veste di presidente e Maria Grazia Bascià con funzioni di direttrice artistica. Ha l’obiettivo di divulgare la cultura musicale nel territorio attraverso l’organizzazione e la realizzazione di eventi, concerti, manifestazioni e laboratori musicali ludico-ricreativi indirizzati anche alla scuola primaria e dell’infanzia.





PROGRAMMA





Sabato 29 luglio 2023, ore 20.30

Valentina Parentera con Rain Trio

Chiostro ex Convento degli Agostiniani, Lecce

Formazione

Valentina Parentera, pianoforte

Francesco Sabato, violino

Tiziana Di Giuseppe, violoncello





Sabato 16 settembre 2023, ore 20.30

Roberto De Leonardis

Chiostro Monastero dei Teatini, Lecce

Formazione

Roberto De Leonardis, pianoforte





Giovedì 21 settembre 2023, ore 20.30

Fulvio Palese Quartet

Chiostro Monastero dei Teatini, Lecce

Formazione

Fulvio Palese, sassofono

Marcello Zappatore, chitarra

Paolo Colazzo, batteria

Stefano Rielli, contrabbasso





Info

Biglietti: 8 euro, disponibili al botteghino e su ciaotickets