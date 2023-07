Jasmine Paolini è la numero 47 al mondo nella Classifica WTA. La cinese è ventiquattresima. In semifinale Jasmine Paolini prevale 7-6 6-0 con la spagnola Sara Sorribes Tormo. La Zheng si impone 6-4 4-6 6-1 con l’egiziana Mayar Sherif. La spagnola è la numero 50 al mondo. L’egiziana è trentunesima.

Nella finale del torneo WTA di Palermo Jasmine Paolini perde in tre set, 6-4 1-6 6-1 con la cinese Qinwen Zheng. Per la cinese primo titolo della sua carriera in un torneo WTA. Per la ventisettenne toscana terza finale in questo circuito.