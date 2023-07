Nella sua carriera è stato alla Spal in A e B, nella Cremonese tra i cadetti e con la Juve Stabia in C. E’ molto veloce sia in fase difensiva che nell’ organizzazione del gioco. Il tecnico dei salentini Roberto D’ Aversa potrà contare sul suo contributo per raggiungere l’ obiettivo stagionale, la salvezza.

- Il centrocampista brasiliano del Lecce Gabriel Strefezza 26 anni è stato confermato. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Nella stagione che è terminata il 4 Giugno, il calciatore ha giocato 25 partite e realizzato 8 reti.