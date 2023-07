NOICATTARO - Un'altra drammatica tragedia stradale ha colpito la provincia di Bari, questa volta sulla provinciale 99, che collega Cellamare a Noicattaro. Nel terribile incidente, un'auto guidata da una donna ha fatto più volte testo su sé stessa, prima di schiantarsi contro un muretto a secco. A bordo della vettura c'era anche sua figlia di 13 anni.I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente e hanno fatto tutto il possibile per salvare la giovane ragazza, cercando di rianimarla, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. La figlia della conducente è purtroppo deceduta sul posto.La notizia di questa tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un dolore immenso per la perdita di una giovane vita. Le autorità sono sul posto per avviare le indagini e cercare di comprendere le cause dell'incidente.In questo momento di lutto, la comunità si unisce al dolore della famiglia coinvolta nell'incidente, offrendo il proprio sostegno e le proprie condoglianze. Le tragedie stradali sono sempre motivo di grande preoccupazione, e si spera che venga prestata sempre maggiore attenzione alla sicurezza stradale per evitare ulteriori perdite di vite preziose.