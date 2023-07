CANOSA DI PUGLIA - Un tragico incidente stradale ha colpito Canosa di Puglia, nel nord Barese, nel pomeriggio di oggi, portando alla morte di due giovani ragazzi di 19 e 17 anni. Secondo le prime informazioni, le vittime erano in sella a una moto e stavano tornando dal mare quando si sono scontrate con un furgone Iveco.Nel terribile impatto, il ragazzo più grande è deceduto sul colpo, mentre l'altro è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria. Purtroppo, nonostante i tentativi dei soccorritori del 118 e della Misericordia, il giovane è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti sul luogo dell'incidente per avviare le indagini e stabilire le cause dell'incidente. La comunità di Canosa di Puglia è scossa dalla tragica notizia e le autorità stanno lavorando per comprendere ciò che è accaduto e per fornire il sostegno necessario alle famiglie delle vittime in questo momento di grande dolore.