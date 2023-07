Info e prenotazioni: 3473474958 e 3402326032 || www.facebook.com/raccontandosottolestelle

TRANI - Dopo lo straordinario successo di pubblico di “Mettici il cuore” di Nina Theatre, primo spettacolo in cartellone di Raccontando sotto le stelle, il Festival di Teatro per ragazzi e famiglie giunto alla sua XVI edizione continua ed esprimere la sua anima itinerante, mettendo in rete luoghi e bellezze storiche della città di Trani e associazioni protagoniste della scena culturale cittadina. Dall’anfiteatro del boschetto della Villa comunale la rassegna, organizzata da Marluna Teatro e dalla Libreria dei giovani lettori Miranfù, prosegue nel Centro Jobel in via G. Di Vittorio 60 per i prossimi due appuntamenti a cura della Compagnia Granteatrino Casa di Pulcinella di Paolo Comentale. Giovedì 6 luglio va in scena “Il viaggio di Luna” per la regia di Francesco Tammacco e giovedì 13 luglio la nuova produzione “La capra ballerina” per la regia dello stesso Comentale.Co-finanziato e patrocinato dall’Assessorato alle Culture della città di Trani, il festival, vincitore del bando triennale per le attività culturali della città, si fregia della direzione artistica di Maria Elena Germinario e Vincenzo Covelli e da più di quindici anni educa i più piccoli alla fruizione del teatro, e rappresenta anche un prezioso riferimento dal punto di vista sociale, perché offre un’opportunità di condivisione tra adulti e bambini, fondata su un progetto artistico e culturale d’eccellenza.Luna, la protagonista dello spettacolo del prossimo giovedì, è una bambina coraggiosa che insieme ai suoi amici, la signora Pina, il signor Leoncino e la sua inseparabile gattina Monia, riuscirà a sventare le losche mire di conquista e distruzione dell’avido e perfido barone Scalaquaranta. Con il loro aiuto e con i consigli di Tramonto, un folletto simpatico e pasticcione, troverà il modo di salvare il suo paese, Castellargentato, noto in tutto il mondo delle fiabe per le sue bellissime montagne di zucchero filato. Qui lo zucchero filato è una risorsa preziosa, tutti gli abitanti lo adoperano come colla, come trucco, come colore, per questo motivo è necessario impedire al barone di spianare le montagne per vendere tutto lo zucchero filato e arricchirsi.Un esempio di teatro di figura in cui i personaggi sono pupazzi da tavolo con articolazioni simili a quelle umane, animati a vista da due animatori. Le scene, le luci, i movimenti dati ai personaggi, sostenuti dalla musica originale del maestro Andrea Gargiulo, contribuiscono a rendere l'atmosfera fortemente suggestiva e poetica. Le avventure volanti e mirabolanti dei protagonisti aiutano a riflettere sul corretto uso dei beni che la natura offre agli uomini; di quanto sia più giusto disporne con parsimonia per goderne tutti insieme.Il giovedì seguente, 13 luglio, andrà in scena la nuova produzione della Compagnia Granteatrino casa di Pulcinella: “La capra ballerina”. Una tipica fiaba della tradizione regionale italiana in cui si narra la storia di una vecchina che, dimenticando la porta di casa aperta, ha una brutta sorpresa al suo ritorno: una grossa capra è entrata in casa e ha chiuso la porta. Alcuni animali della campagna, un bue, un asino, un vitello, giunti in aiuto della vecchietta non riescono ad aprire la porta. Che fare? Quando tutto sembra ormai perduto ecco che un uccellino, furbo e coraggioso, riesce a risolvere la situazione in modo chiaro e gioioso. La morale è semplice: per combattere la prepotenza non bisogna mostrarsi intimoriti, la forza non serve a nulla contro l’intelligenza. Nella messa in scena grande importanza ha la definizione degli animali-personaggi, ciascuno, infatti, è realizzato a partire da una maschera della Commedia dell’Arte.Raccontando sotto le stelle torna giovedì 20 luglio in Villa Comunale con “Pulcinella molto mosso” a cura della compagnia Le Guarattelle di Enrico Francone. Nello stesso anfiteatro del boschetto protagonista di “Live Gravity” giovedì 27 luglio sarà Michele Diana Circus Events. La rassegna si chiude giovedì 3 agosto con lo spettacolo “Robin Hood” di Teatro giovani Teatro Pirata - Armamaxa Teatro al Centro Jobel.Continua dunque la ricca programmazione, in cui si alternano in modo equilibrato sia spettacoli di teatro d’attore che spettacoli di teatro di figura (burattini, teatro d’ombre e teatro d’oggetti), che mira ad offrire molteplici stimoli narrativi e visivi, capaci di accontentare target e gusti diversi e di rivestire un compito insostituibile nella formazione di spettatori preparati, consapevoli, che costituiranno il pubblico adulto di domani. Un progetto composito e itinerante in alcuni luoghi eletti della città che punta a far convivere nello stesso programma le migliori proposte delle compagnie pugliesi con ospiti di rilievo nazionale e internazionale.: ore 20,30, inizio spettacoli: ore 21,00.Biglietto singolo 5 euro.