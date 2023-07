Noicattaro, i teatri storici pugliesi in un documentario: 'Il sogno e la materia'

NOICATTARO - Domani, 6 luglio, alle 9.30, conferenza stampa nel più piccolo teatro d’Europa, il Civico di Noicattaro. Sarà presente anche il protagonista, l’attore Francesco PannofinoLa storia del teatro in Puglia, dalle origini nell'antica Grecia ad oggi, diventa un documentario, IL SOGNO E LA MATERIA, prodotto da HGV, con la regia di Sebastiano Rizzo e la partecipazione di Francesco Pannofino.Un progetto che punta alla valorizzazione del territorio e dei beni culturali esplorando l’Anfiteatro Augusteo di Lucera, il Teatro Cittadino di Noicattaro (il teatro all'italiana più piccolo d’Europa), il Teatro Apollo di Lecce e il Teatro Piccini di Bari, con un’introduzione storica sul tema attraverso il Museo Marta di Taranto e il Parco archeologico di Egnazia.Domani, giovedì 6 luglio, alle 9.30, la presentazione del progetto, nel Teatro Cittadino di Noicattaro, in via Carmine 76.Saranno presenti:Francesco Pannofino (protagonista)Sebastiano Rizzo (regista)Nicolangelo De Bellis (produttore)Raimondo Innamorato (sindaco di Noicattaro)Vito Santamaria (assessore allo Sviluppo del Territorio di Noicattaro)I rappresentanti del Teatro Pubblico Pugliese