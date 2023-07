MICHELE MININNI - Pronto il cartellone del programma estivo 2023 per la città di Trinitapoli, eventi, cinema, mostre, concerti, cabaret. Una vasta selezione di eventi estivi, preparati dalla commissione straordinaria, Giuseppina Ferri, Salvatore Guerra, Massimo Santoro. Una programmazione che inizia dal quindici fino al trentuno luglio con la mostra “Ornamenta” allestita nel museo degli Ipogei e aperta dal venerdì alla domenica dalle diciasette alle venti mentre in agosto, rispettivamente giovedì dieci e venerdì undici, sono in programma due eventi al parco archeologico degli ipogei, ovvero “Ipogei sotto le stelle” e lo spettacolo “Alma de tango”.

Sabato dodici sarà la volta del cabaret in viale Vittorio Veneto con Sasa Spasiano mentre mercoledì sedici è in programma il concerto della band “Dirotta su cuba”. Di rilievo anche gli appuntamenti con il cinema all’aperto: il due e diciasette agosto negli spazi della biblioteca comunale di viale I maggio; il ventotto luglio, il nove e ventitre agosto in quelli di via Aspromonte. Non mancheranno le opportunità di intrattenimento per i più piccoli, come il tre agosto in viale Vittorio Veneto a partire dalle ore diciannove. L’otto agosto, in piazza della legalità, la serata “Mareccone2 a cura della Cumbagneie di Sbulacchie: strofe in dialetto casalino, canti folkloristici e satirici in quartine. Tutto all’insegna del folclore e delle tradizioni.