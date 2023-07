Durante la celebrazione eucaristica ci sarà la consegna dell'attestato di benemerenza a tutti i confratelli che in questi ultimi tre anni hanno compiuto 50 anni d'iscrizione al proprio sodalizio. «L'invito a partecipare - afferma Giacomo Caio, responsabile dell'Ufficio diocesano Confraternite - è rivolto a tutta l'Arci/Confraternita nessuno escluso, uomini, donne, novizi, aspiranti, probanti nonché Padri Spirituali, quest’anno abbiamo scelto Trinitapoli come luogo per il raduno delle confraternite per ricordare e celebrare anche il 50° anniversario di sacerdozio di Mons. Giuseppe Pavone parrocco del Santuario Mariano della B.V.M. di Loreto".

Per i solenni festeggiamenti del Beato Pier Giorgio Frassati, patrono presso Dio delle Confraternite delle Chiese particolari d’Italia, si sono incontrate tutte le confraternite della Diocesi di Trani Barletta Bisceglie a Trinitapoli nella Parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto, alla presenza dell’Arcivesco Mons. Leonardo d’Ascenzo, insieme al vicario generale Mons. Sergio Pellegrini ed altri confratelli sacerdoti come Mons. Giuseppe Pavone e Don Nicola Grosso, parroco e vicario parrocchiale del Santuario Mariano.Dopo una breve processione partendo dalla Rettoria di Sant’Anna verso il Santuario della parrocchia, i vari gruppi delle confraternite hanno pertecipato alla solenne celebrazione eucaristica presiedeuta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo d’Ascenzo, che ha evidenziato il valore delle confraternite di oggi: "Tutte le Arciconfraternite e Confraternite dell’Arcidiocesi sono chiamate ad aderire ed a farne memoria, come previsto dall’art.5 dello statuto delle confraternite - continua Mons. D’Ascenzo - bisogna andare incontro alle persone bisognose,le confraternite devono avere il carisma della condivisione,soprattutto con le persone fragili".