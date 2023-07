BARI - “La spesa pugliese per il PNRR sanità sul capitolo “lavori” ha un totale enorme: 427.445.244,98 mln di euro. “Le attività in programma hanno anche altre due linee di finanziamento: fondo opere indifferibili per euro 37.300.983 e altre fonti per euro 2.380.320,74". Così in una nota il consigliere e commissario regionale di Azione, Fabiano Amati; dei consiglieri regionali Sergio Clemente, Ruggiero Mennea, capogruppo, e del responsabile regionale sanità Alessandro Nestola.“Sono cinque le tipologie macroscopiche di intervento:“M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona: l’investimento finanzia la realizzazione di luoghi fisici di prossimità e facile individuazione, dove la comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale.“M6C1I1.2.2.1 Centrali operative territoriali (COT-COT). Realizzare almeno 600 COT, ossia strutture che svolgono una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti al fine di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.“M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). Realizzare 400 strutture sanitarie territoriali, rivolte a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minore o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio o in mancanza di idoneità del domicilio stesso (strutturale o familiare).“M6C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNRR - PNC), attraverso la ristrutturazione e l’adeguamento del patrimonio del Servizio sanitario nazionale alla normativa in materia di antisismica, individuate nell’indagine delle esigenze espresse dalle Regioni; realizzazione di ulteriori interventi pluriennali di consolidamento e adattamento sismico delle strutture, volti al rinnovo e alla modernizzazione del quadro fisico e tecnologico dei beni immobili della sanità pubblica. BuyAnalizzando le misure per azienda abbiamo:- Policlinico di Bari: 5 interventi di cui:2 di tipologia “M6C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)”, per un importo finanziato da PNRR pari a euro 19.130.229, con scadenza giugno 2026;3 di tipologia “M6C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNC)” per un importo finanziato da PNRR pari a euro 14.344.792, con scadenza giugno 2024.ASL Bari: 63 interventi di cui:36 di tipologia “M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona” per un importo finanziato PNRR pari a euro 50.248.000, con scadenza giugno 2026;12 di tipologia “M6C1I1.2.2.1 Centrali operative territoriali (COT-COT)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 2.062.000, con scadenza scadenza giugno 2024;9 di tipologia “M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 21.835.800, con scadenza giugno 2026;4 di tipologia “M6C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNC)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 35.618.478, con scadenza giugno 2024;2 di tipologia “M6C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 15.305.391, con scadenza giugno 2026.ASL Brindisi: 24 interventi di cui:9 di tipologia “M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona” per un importo finanziato PNRR pari a euro 17.014.080, con scadenza giugno 2026;4 di tipologia “M6C1I1.2.2.1 Centrali operative territoriali (COT-COT)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 798.000, con scadenza giugno 2024;6 di tipologia “M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 10.890.835, con scadenza giugno 2026;5 di tipologia “M6C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNC)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 16.423.500, con scadenza giugno 2026.ASL Bat: 20 interventi di cui:9 di tipologia “M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona” per un importo finanziato PNRR pari a euro 10.442.447, con scadenza giugno 2026;5 di tipologia “M6C1I1.2.2.1 Centrali operative territoriali (COT-COT)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 995.000, con scadenza giugno 2024;6 di tipologia “M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 14.207.000, con scadenza giugno 2026.ASL Foggia: 40 interventi di cui:26 di tipologia “M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona” per un importo finanziato PNRR pari a euro 18.601.500, con scadenza giugno 2026;6 di tipologia “M6C1I1.2.2.1 Centrali operative territoriali (COT-COT)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 817.999,98, con scadenza giugno 2024;7 di tipologia “M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 10.436.296, con scadenza giugno 2026;1 di tipologia “M6C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNC)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 11.650.000, con scadenza giugno 2026.ASL Lecce: 37 interventi di cui:24 di tipologia “M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona” per un importo finanziato PNRR pari a euro 37.258.185, con scadenza giugno 2026;7 di tipologia “M6C1I1.2.2.1 Centrali operative territoriali (COT-COT)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 1.050.000, con scadenza giugno 2024;6 di tipologia “M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 10.287.500, con scadenza giugno 2026.ASL Taranto: 33 interventi di cui:17 di tipologia “M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona” per un importo finanziato PNRR pari a euro 43.660.258, con scadenza giugno 2026;6 di tipologia “M6C1I1.2.2.1 Centrali operative territoriali (COT-COT)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 1.200.000, con scadenza giugno 2024;4 di tipologia “M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 11.109.000, con scadenza giugno 2026;1 di tipologia “M6C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 7.454.400, con scadenza giugno 2026;5 di tipologia “M6C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNC)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 35.174.554, con scadenza giugno 2026.IRCCS De Bellis: 2 interventi di tipologia “M6C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)” per un importo finanziato PNRR pari a euro 8.430.000, scadenza giugno 2026“Di seguito la mappa della Puglia, con tutti i comuni interessati alle misure di finanziamento sopra elencate. 