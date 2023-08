BARI - In occasione del 43° anniversario della strage di Bologna, oggi, mercoledì 2 agosto 2023, per l'ultima volta nel suo secondo mandato di primo cittadino di Bari, il sindaco Antonio Decaro deporrà una corona di fiori presso la lapide esposta sulla facciata di Palazzo di Città in ricordo delle 7 vittime baresi della tragedia: Sonia Burri, Francesco Cesare Diomede Fresa, Vito Diomede Fresa, Errica Frigerio, Patrizia Messineo, Giuseppe Patruno e Silvana Serravalli.Alle ore 10.25, stesso orario in cui il 2 agosto del 1980, nella sala d’aspetto della stazione di Bologna, esplose l’ordigno che uccise ottantacinque persone e ne ferì oltre duecento, sarà osservato un minuto di silenzio. Bari fu la città italiana con il più alto numero di vittime in quella che a 43 anni di distanza, viene ancora ritenuta una strage neofascista. (Nicola Zuccaro)