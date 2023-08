BITONTO - Al via stasera "Xrossroads", la decima edizione del “Bitonto Blues Festival 2023”. In programma 4 appuntamenti, in altrettante location diverse, che si concluderanno domenica 3 settembre. La serata di apertura (start ore 21) vedrà sul palco i Mandolin Blues & River Blonde che si esibiranno nello splendido scenario dei Giardini Pensili dell’ex Seminario Vescovile di Bitonto. Le dimensioni dello spazio e le norme di sicurezza consentiranno l’accesso solo a 200 spettatori. Non è possibile effettuare prenotazioni. Si accede da piazza Minerva – scalinata San Francesco la Scarpa.Anche per questa decima edizione, il direttore artistico Beppe Granieri ha lavorato sodo tra mille difficoltà, per mettere a punto un cartellone molto interessante che comprende tanti altri musicisti di spicco tra gli interpreti più ispirati del blues a livello nazionale, come Mario Insenga & Dr. Sunflower Jugband, Southern Weath, Antonio Gambacorta Blues Trio, Enzo Tropepe, Maurizio Pugno Sacromud Project.Domani sera 1° settembre, il Bitonto Blues Festival si sposterà a Mariotto, una delle due frazioni della città, nell’alberata piazza Roma con ampio parcheggio. Direttamente dalla Campania, sul palcoscenico ci sarà uno dei primi gruppi blues d'Italia, con la voce dell’istrionico Mario Insenga e la Dr. Sunflower Jug Band.Sabato 2 settembre, in piazza Cavour a Bitonto, due importanti set con la band pugliese dei Southern Weath e gli abruzzesi Antonio Gambacorta Blues Trio. La serata conclusiva del BBF 2023 si terrà domenica prossima, nella storica e suggestiva location di piazza Cattedrale. Aprirà il chitarrista calabrese Enzo Tropepe con il suo accattivante blues, prima di dare spazio al Maurizio Pugno Sacromud Project (Umbria).Tutti i concerti (start ore 21) sono gratuiti e visibili in diretta streaming sulla pagina Facebook del BITONTO BLUES FESTIVAL.Il BBF è cofinanziato dal Comune di Bitonto, con il patrocinio di Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Camera di Commercio di Bari, Confcommercio - Delegazione di Bitonto, Parco Delle Arti Bitonto.I media partners sono Radio Selene, Comma3, Radio 00, DaBitonto, Bitonto Live, Primo Piano e Teleregione.