L'Italia sta affrontando un preoccupante aumento dei casi di infezione da West Nile Virus, secondo l'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità aggiornato al 24 agosto. Da maggio, i casi confermati sono saliti a 133, in netto aumento rispetto ai precedenti 94 registrati nel bollettino precedente. Questa escalation ha sollevato seri timori per la salute pubblica in diverse regioni del paese.**Diffusione geografica**Dei 133 casi confermati, ben 74 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva dell'infezione. Questi casi si sono registrati principalmente in diverse regioni, con il Piemonte, la Lombardia, e l'Emilia-Romagna che riportano il maggior numero di casi. Nel dettaglio, si sono verificati 13 casi in Piemonte, 20 in Lombardia, 10 in Veneto, 26 in Emilia-Romagna, 2 in Puglia, 1 in Sicilia e 1 in Sardegna. Inoltre, purtroppo, sei persone hanno perso la vita a causa del virus, distribuite tra le regioni del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.**Cause e sintomi**Il West Nile Virus è trasmesso dalle zanzare e può provocare sintomi che vanno da febbre, mal di testa, nausea, e vomito a manifestazioni più gravi come la paralisi e il coma. È importante notare che solo circa l'1% delle persone infette sviluppa sintomi gravi, ma la diffusione del virus rappresenta comunque una minaccia significativa per la salute pubblica.**Diffusione del virus**Attualmente, il virus è stato identificato in 43 province di 9 diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia e Sardegna. Uno dei casi è stato importato dall'Ungheria, mentre 36 casi sono stati individuati in donatori di sangue.**Prevenzione e sfide future**Al momento, non esiste un vaccino per il West Nile Virus, e il principale strumento di prevenzione rimane la riduzione dell'esposizione alle punture di zanzare durante il periodo favorevole alla trasmissione del virus.La situazione richiede una vigilanza continua da parte delle autorità sanitarie e una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alle misure preventive. La lotta contro il West Nile Virus rimane una priorità, e il monitoraggio costante e le misure preventive sono fondamentali per affrontare questa emergenza sanitaria in evoluzione.