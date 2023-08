BARI - Il prossimo lunedì, 28 agosto 2023, è una data di grande importanza per la comunità locale, poiché il Consiglio Comunale si riunirà per discutere questioni rilevanti e prendere decisioni che influenzeranno il futuro del comune. La riunione si terrà nella sala "E. Dalfino" di Palazzo di Città, con inizio previsto alle ore 16:00. Questa assemblea rappresenta un'opportunità chiave per i residenti di partecipare e seguire il processo decisionale del loro governo locale.**L'Ordine del Giorno**Il Consiglio Comunale affronterà una serie di argomenti importanti durante questa riunione. Gli argomenti all'ordine del giorno, sebbene non specificati, copriranno un'ampia gamma di questioni, dalle politiche locali agli sviluppi infrastrutturali. I cittadini sono invitati a prestare attenzione a tali discussioni, poiché le decisioni prese possono avere un impatto diretto sulla loro vita quotidiana.**Trasmissione in diretta**Per coloro che non possono partecipare di persona alla riunione, è disponibile un'opzione di trasmissione in diretta. La diretta streaming della seduta del Consiglio Comunale consentirà ai cittadini di seguire l'intero processo decisionale comodamente da casa. Basta accedere al link fornito, garantendo così una maggiore trasparenza e accessibilità alle attività governative.**Partecipare al Futuro del Comune**Le riunioni del Consiglio Comunale sono un momento prezioso per i cittadini per esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni, oltre a essere informati sulle direzioni future del comune. È importante che i residenti si impegnino attivamente nel processo democratico, partecipando alle riunioni o seguendole attraverso la diretta streaming.Questo appuntamento rappresenta un'occasione per la comunità locale di essere parte integrante delle decisioni che modelleranno il proprio ambiente di vita. Pertanto, ci si incoraggia a partecipare, ascoltare e contribuire alla discussione per garantire che il futuro del comune rispecchi veramente i bisogni e i desideri della sua gente.