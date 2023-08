TORRE CANNE - Nel litorale di Brindisi, precisamente a Torre Canne, si è verificato un drammatico episodio di una persona scomparsa durante una giornata al mare. Secondo le prime informazioni un bagnante si trovava a nuotare tra le onde quando improvvisamente si sono perdute le sue tracce.Di fronte a questa preoccupante situazione, sono state immediatamente avviate le operazioni di ricerca. Gli sforzi di ricerca coinvolgono diverse squadre di soccorso, tra cui un elicottero dei Vigili del Fuoco di Ostuni, un gommone appartenente alla sezione nautica, e sommozzatori altamente addestrati. Questi team stanno lavorando in coordinazione, sotto la guida del mezzo Ucl a terra, per cercare di individuare e recuperare la persona scomparsa.La scomparsa di un bagnante è sempre una situazione di estrema preoccupazione, e le autorità locali stanno mettendo in atto ogni sforzo possibile per assicurarsi che tutte le risorse necessarie siano impiegate nelle operazioni di ricerca e soccorso.Al momento, si attendono ulteriori sviluppi dalle operazioni di ricerca in corso, mentre la comunità locale resta in apprensione e spera che la persona scomparsa possa essere ritrovata sana e salva al più presto possibile.