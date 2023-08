I sorvoli, che dureranno mezz'ora circa, anticiperanno l'Air Show delle Frecce Tricolori nell'unica tappa pugliese, prevista dal calendario ufficiale della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che si terrà dalle 16:40 alle 18:15 di domenica 27 agosto sul lungomare di Giovinazzo. Questa manifestazione precederà il 35esimo anniversario della tragica collisione avvenuta il 28 agosto 1988 presso la base NATO di Ramstein (Germania Ovest), in occasione dell'Airshow Flugtag e che provocò la morte dei 3 piloti di altrettanti veivoli delle Frecce Tricolori.

Baresi con gli occhi all'insù a partire dalle ore 15 di venerdì 25 agosto 2023 per i sorvoli sulla città di Bari delle Frecce Tricolori. Gli aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale, come in altre città italiane, torneranno a disegnare il tricolore nel cielo del capoluogo pugliese per celebrare insieme a tutti i cittadini i 100 anni dell'Aeronautica militare, nata ufficialmente il 28 marzo 1923.