BARI - Domani, martedì 15 agosto, il sindaco di Bari, come di consueto, sarà impegnato nella visita presso alcune sale operative secondo il seguente programma:- alle ore 9 presso la sala operativa della Polizia locale, in via Aquilino- alle ore 9.30 presso la sala operativa dei Vigili del fuoco, in via Tupputi- alle ore 10 presso la sala operativa del 118, presso il Policlinico.