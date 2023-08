POLIGNANO A MARE - In mezzo alle controversie riguardanti l'aumento dei costi per i turisti che visitano la Puglia, una nuova polemica si è scatenata in una delle località più affascinanti di questa regione: Polignano a Mare. Durante una normale giornata di mare lo scorso sabato 12 agosto 2023, decine di turisti hanno ricevuto multe per aver parcheggiato in un'area lungo il Lungomare priva di segnaletica adeguata.L'Associazione di Impegno Civico "Io Ci Sono!", guidata dall'attivista sociale Savino Montaruli, è stata coinvolta dalla testimonianza dei turisti e degli avventori che sono stati vittime di questa situazione. Secondo Montaruli, molti visitatori della città hanno parcheggiato i loro veicoli in un'area senza segnaletica orizzontale visibile, ad eccezione di un segnale posticcio collocato in modo precario e rivolto nella direzione opposta a quella di marcia, rendendolo invisibile agli automobilisti. Questi turisti avevano interpretato l'area come un parcheggio libero, come ce ne sono molti vicino alle spiagge.Al loro ritorno, tuttavia, hanno trovato una serie di multe sui parabrezza delle loro auto, citando una sosta fuori dagli spazi appositi che, però, non erano stati mai disegnati e quindi inesistenti. Montaruli ha sottolineato che questo episodio non contribuisce positivamente alla polemica nazionale riguardo ai prezzi elevati e ai costi delle vacanze nelle località più belle della Puglia.L'attivista ha fatto un appello al Prefetto di Bari, Antonella Bellomo, affinché approfondisca l'episodio e verifichi la regolarità della segnaletica fuorviante. Inoltre, ha chiesto al Sindaco di Polignano a Mare di annullare le multe emesse, riconoscendo l'equivoco causato dalla mancanza o dalla carenza di segnaletica chiara che avrebbe potuto indicare il divieto di sosta nell'area.La situazione ha suscitato ironia e indignazione, poiché anche una semplice puccia di pochi centimetri di diametro è stata trasformata in un costo aggiuntivo. La comunità si sta unendo nella speranza che le autorità locali affrontino la situazione e che i turisti non siano penalizzati a causa di una segnaletica insufficiente.