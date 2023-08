BARI - L’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli rende noto che è ripresa la distribuzione delle buste per il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta destinata alle utenze dei quartieri Santo Spirito, Palese, Catino, San Pio, Fesca, San Girolamo, San Cataldo, Villaggio Trieste, Villaggio del Lavoratore, Stanic e della zona comparto C del San Paolo.I residenti della restante parte del quartiere San Paolo, invece, dovranno prima esaurire la loro scorta di sacchetti e in seguito, a partire dal mese di ottobre, potranno ritirare la nuova fornitura.Le nuove buste per il conferimento di organico e plastica/metalli potranno essere ritirate nella sede del Municipio III, in via Vincenzo Ricchioni 1, e presso l’ufficio start up di Amiu Puglia, in via Fiume 8/B, a Santo Spirito.Sarà possibile ritirare le buste presso la sede municipale al San Paolo nei seguenti orari:• lunedì dalle ore 8.30 alle 13.30 • martedì dalle ore 8.30 alle 13.30 • mercoledì dalle ore 13.30 alle 19 • giovedì dalle ore 13.30 alle 19 • venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 • sabato dalle ore 8.30 alle 13.30. L’ufficio Amiu a Santo Spirito, invece, sarà attivo nei seguenti orari: • lunedì dalle ore 8.30 alle 13.30 • martedì dalle ore 8.30 alle 13.30 • mercoledì dalle ore 8.30 alle 13.30 • giovedì dalle ore 13.30 alle 19 • venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 • sabato dalle ore 8.30 alle 13.30.Per il ritiro dei sacchi è preferibile presentare la scheda ricevuta alla consegna dei bidoncini e/o il documento di riconoscimento o in alternativa delegare qualcuno per il ritiro.“Finalmente è ripartito il servizio di distribuzione delle buste per la raccolta porta a porta - commenta Pietro Petruzzelli -, pertanto i cittadini potranno recarsi a ritirarle da domani mattina. L’invito che rivolgo a tutti è di non accalcarsi perché ogni utenza avrà a disposizione la propria fornitura, che coprirà un trimestre, e non un anno, in quanto stiamo valutando alcune modifiche al calendario in funzione dei periodi dell’anno e della concentrazione di residenti nelle zone coperte dal porta a porta, con l’obiettivo di efficientare il servizio e andare incontro alle esigenze dei baresi. I cittadini potranno anche optare per le buste di carta per la raccolta dell’organico, come qualche anno fa in occasione della partenza del servizio.Desidero ringraziare ancora una volta i cittadini che stanno contribuendo ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata con il porta a porta, offrendo un apporto concreto per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.“Come promesso, Amiu Puglia ha predisposto la nuova fornitura di buste distribuite nei due uffici Start up a disposizione dei cittadini - spiega il presidente di Amiu Puglia Paolo Pate - dove ciascun utente potrà ritirare la propria dotazione già a partire da domani secondo gli orari di servizio. Solo lunedì 28 agosto gli uffici chiuderanno alle 10 per permettere al personale di svolgere delle attività di formazione sull’utilizzo di nuove tecnologie.Questo passaggio si inserisce nell’attenta riprogrammazione predisposta da Amiu Puglia e servirà per fornire ai cittadini un servizio sempre più performante e adeguato, impegno che l’azienda sta portando avanti ormai da tempo”.