BISCEGLIE – Una terna di tecnici molto motivati, competenti e con un brillante curriculum all’attivo per guidare le ambiziose compagini nerazzurre nei rispettivi campionati di categoria. Il settore giovanile del Bisceglie Calcio non lascia nulla di intentato nella stagione del proprio rilancio ufficializzando lo staff di allenatori al timone dell’Under 15, dell’Under 17 e della Juniores.Il responsabile tecnico dell’intero settore, Sergio De Feudis, si occuperà in prima persona anche dell’Under 17. Classe 1981, De Feudis possiede la doppia abilitazione (tecnico Uefa B di calcio e Uefa B di calcio a 5) e nelle precedenti annate ha vissuto un gratificante percorso sempre in ambito giovanile conquistando risultato di spessore a livello regionale.La panchina dell’Under 15 è stata affidata a Valerio Scatamacchia. Biscegliese doc al pari di De Feudis, dopo i buoni trascorsi da calciatore in serie D e in Eccellenza tra le file di Trani, Larino, Locorotondo, Atletico Andria e Fidens, Scatamacchia (in possesso del patentino di tecnico Uefa B) ha maturato le prime esperienze da mister nelle scuole calcio di Olimpiadi Bisceglie e Real Bisceglie, preludio alle positive parentesi con il Corato (vittoria del campionato regionale Juniores), il Barletta (affermazione nella prima fase con l’Under 17) e Olimpiadi (il successo più recente, a suon di primati, con l’Under 14).Sulla tolda di comando della formazione Juniores nerazzurra ci sarà invece Antonio Strippoli. Tecnico Uefa C, nell’ultima stagione si è distinto sulla panchina della Juniores del Corato (sua città natale) aggiudicandosi il girone B del campionato di appartenenza, con annessi primati di miglior attacco e difesa meno battuta. Nell’annata 2021/22 ha vinto il campionato regionale Under 17, mentre nel 2019/20 ha primeggiato nel girone C del campionato regionale Under 15 sempre alla guida del Corato Calcio.Giovedì 10 agosto, intanto, è in calendario l’ultimo stage per i calciatori (classe 2008, 2009, 2010 e 2011) che non hanno partecipato alle precedenti selezioni. Appuntamento alle 16.00 presso l’impianto “Di Liddo” di Via Cavour. Tutti gli interessati dovranno presentarsi muniti di certificato medico attestante l'idoneità fisica.