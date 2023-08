ROMA - “Dal consiglio dei ministri di ieri sono arrivate le risposte che aspettavamo contro il caro voli, diventato insostenibile per i lavoratori e per i tanti turisti che scelgono il nostro paese come meta per le vacanze estive. Con il decreto legge asset, infatti, vengono limitati gli algoritmi che facevano lievitare le tariffe dei voli durante il periodo estivo o in corrispondenza di eventi calamitosi e viene attribuito il potere di sanzionare eventuali abusi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Una soluzione auspicata e attesa soprattutto dalle regioni del Mezzogiorno, fortemente penalizzate dal caro voli. A stretto giro dovremo vedere abbassarsi sensibilmente, quindi, tariffe come quelle per le tratte Brindisi Roma o Brindisi Milano che nell’ultimo periodo avevano sfiorato le cinquecento euro a tratta. A beneficiarne saranno non solo i tanti turisti che scelgono il nostro paese come meta turistica ma anche i tanti emigranti lavorativi che ad agosto tornano a casa per godere del meritato riposo e hanno diritto di poterlo fare senza spendere tutti i loro risparmi solo per pagare un viaggio di andata e ritorno”. Così Saverio Congedo, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Finanze alla Camera.