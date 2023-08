BARI - Un'operazione della Polizia Locale ha portato alla scoperta e alla chiusura di un bed and breakfast (B&B) abusivo presso il quartiere Madonnella. La struttura extralberghiera, gestita a conduzione familiare, è stata individuata grazie alle segnalazioni ricevute dalle autorità competenti.Gli agenti del nucleo Annona, sotto la guida del dirigente Michele Cassano, sono stati responsabili dell'individuazione e della conseguente chiusura del B&B irregolare. La struttura operava senza le autorizzazioni e le licenze necessarie per l'ospitalità a fini turistici.La violazione è stata considerata grave e comporta conseguenze legali per i gestori dell'attività. In base alla legge, chi opera un'attività di ospitalità turistica senza le autorizzazioni appropriate è soggetto a sanzioni amministrative. Le multe possono variare da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 10.000 euro, a seconda della gravità dell'infrazione e delle normative locali.La scoperta di questa struttura extralberghiera abusiva sottolinea l'importanza di rispettare le leggi e le normative locali per garantire la sicurezza e la qualità dell'ospitalità turistica. Le autorità competenti stanno lavorando per garantire che tutte le strutture di ospitalità operino in conformità con le leggi vigenti, al fine di tutelare sia gli ospiti che la reputazione del settore turistico locale.