LOCOROTONDO - Il Locus Festival continua a regalare emozionanti serate di musica e cultura, e giovedì 10 agosto 2023 non fa eccezione. In una location suggestiva, precisamente in **piazza Aldo Moro a Locorotondo**, avrà luogo un evento unico che farà rivivere un pezzo di storia della musica italiana.**Carlo Massarini**, noto giornalista e appassionato di musica, avrà l'opportunità di incontrare **Patrizio Fariselli**, compositore, pianista e fondatore della leggendaria band progressive degli Area, attiva nella scena italiana degli anni '70. L'appuntamento è fissato alle **ore 19.00** e si inserisce nell'ambito del **Locus Festival**.La serata sarà dedicata a un viaggio nel passato, a 50 anni dall'uscita nel 1973 del primo album degli Area intitolato "**Arbeit Macht Frei**". Carlo Massarini e Patrizio Fariselli condivideranno con il pubblico le storie e le esperienze legate a quell'epoca straordinaria della musica italiana e al contributo rivoluzionario degli Area alla scena musicale dell'epoca.Ma le sorprese non finiscono qui. Dopo la Locus Talk, il palco si trasformerà in una dimensione musicale ancora più coinvolgente. Patrizio Fariselli salirà sul palco per un **concerto di piano solo**, in cui rivisiterà in modo unico e personale la musica dell'album "Arbeit Macht Frei". Sarà un'occasione per immergersi nelle atmosfere sonore di questo album fondamentale e apprezzarne la bellezza attraverso l'interpretazione di uno dei suoi stessi creatori.L'evento è ad **ingresso gratuito**, offrendo a tutti gli appassionati di musica e cultura l'opportunità di partecipare a una serata indimenticabile. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere la magia della musica dal vivo e di immergerti nella storia di un pezzo unico del panorama musicale italiano.Unisciti a Carlo Massarini e Patrizio Fariselli il 10 agosto al Locus Festival per una Locus Talk che farà rivivere il passato e un concerto di piano live che emozionerà tutti i presenti.