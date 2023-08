TARANTO - Una tragedia si è consumata oggi intorno alle 7 del mattino a Taranto, precisamente in via Falanto, dove un ciclista è stato investito da un'auto pirata. La situazione è emersa con grande drammaticità, lasciando la comunità sconvolta.Secondo le prime informazioni, il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente, presumibilmente una donna, ha deciso di fuggire senza prestare alcun soccorso al ciclista. La vittima è stata subito trasportata d'urgenza al Santissima Annunziata di Taranto in codice rosso, evidenziando la gravità dell'incidente.Sul luogo dell'incidente, oltre agli operatori del 118 che hanno provveduto al trasporto del ciclista in ospedale, sono intervenuti anche gli agenti della questura. Questi ultimi stanno lavorando per acquisire tutte le testimonianze disponibili al fine di ricostruire in maniera dettagliata la dinamica dell'incidente e identificare il conducente dell'auto che ha causato l'investimento e successivamente è fuggito senza prestare soccorso.L'incidente rappresenta un tragico monito sulla necessità di rispettare le regole della strada e di avere sempre la massima attenzione durante la guida. Nel frattempo, le autorità stanno facendo tutto il possibile per individuare l'auto pirata e portare il conducente alla giustizia, offrendo così una risposta alle vittime e ai loro familiari colpiti da questa terribile vicenda.