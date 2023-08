SANNICOLA - Sannicola, un piccolo comune nel cuore del Salento, si prepara a trasformare la sua piazza in un luogo di magia, divertimento e allegria il 24 agosto, nell'ambito della Rassegna "Estate a Sannicola 2023". La piazza sarà il palcoscenico di uno spettacolo straordinario intitolato "Come d'Incanto".Gli spettatori avranno l'opportunità di assistere a performance di artisti eccezionali che porteranno gioia e meraviglia a grandi e piccini. Tra gli artisti in programma ci saranno:**Il Grande Lebuski**: Un abile artista che stupirà il pubblico con uno spettacolo clownesco che mescola circo, teatro e pantomima musicale. Il protagonista è un appassionato di biciclette che sogna di salvare il mondo dai veicoli a motore. Le sue abilità circensi e il suo senso dell'umorismo lo porteranno a trasformarsi in un supereroe chiamato "BikeMan".**Ilaria Fonte (ilAria)**: Un'artista che sfiderà le leggi della gravità esibendosi a sei metri d'altezza, sospesa solo da un telo di seta. I suoi voli e numeri di danza acrobatica creeranno un'atmosfera di pathos e dolcezza che incanterà il pubblico.**Il Mago Rocky**: Rocky Di Maggio porterà la sua Magia Comica in piazza. Con più di 20 anni di esperienza, il Mago Rocky è noto per il suo umorismo e la sua abilità nel creare situazioni comiche con i suoi trucchi di magia.Inoltre, la serata sarà arricchita dalla mostra-mercato di creazioni artigianali in collaborazione con l'Associazione Culturale Multi&venti e dai giochi da tavolo in collaborazione con Salento in Scatola.Gli stand gastronomici offriranno un'ampia scelta di prelibatezze locali, tra cui pasticciotti, arancini, crostoni, cocktail, bombette e cornetti caldi, permettendo ai presenti di deliziare il palato mentre si godono lo spettacolo. "Come d'Incanto" promette una serata indimenticabile di intrattenimento, cultura e buon cibo, dove la piazza si trasformerà in un luogo di festa e gioia per tutti i partecipanti. Una serata che catturerà l'essenza della bella Italia, dove l'arte, la magia e il gusto si fondono in un'unica esperienza straordinaria.