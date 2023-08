MANDURIA - Nel cuore delle affascinanti terre della DOC Primitivo di Manduria, in Puglia, si svolgerà un evento unico: Destinazione Primitivo – Porsche Luftgekuhlt Tribute. Questa tre giorni itinerante, in programma dall'1 al 3 settembre 2023, porterà gli appassionati delle storiche auto d'epoca Porsche 911 raffreddate ad aria in un viaggio emozionante attraverso vigneti e strade panoramiche, coinvolgendo 27 auto d'epoca e 27 equipaggi, di cui 10 provenienti direttamente dalla Germania.L'evento, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato con passione da Porsche Luftgekuhlt Gruppe - Italia, con il patrocinio della Regione Puglia - Assessorato regionale Agricoltura e in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria. Quest'anno, una partnership speciale con OlivaMi e il Salento Racing Team di UNISALENTO aggiunge ulteriori sfumature a questa avventura.La presentazione ufficiale dell'evento si è tenuta presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura a Bari, alla presenza dell'Assessore Donato Pentassuglia e di una delegazione di appassionati che hanno esposto alcuni dei gioielli partecipanti al raduno.Destinazione Primitivo – Porsche Luftgekuhlt Tribute è un'appuntamento biennale che non solo celebra le affascinanti auto d'epoca Porsche, ma anche la bellezza della Puglia rurale, la sua enogastronomia e il territorio. Quest'anno è ancor più speciale, in quanto si festeggiano i 75 anni di Porsche e i 60 anni del mitico modello 911.L'Assessore Donato Pentassuglia ha sottolineato l'importanza di promuovere l'enoturismo e le eccellenze regionali, affermando che Destinazione Primitivo rappresenta una forma lungimirante di enoturismo.Le tre giornate prevedono visite a luoghi suggestivi nella terra del Primitivo, tra cui la Riserva Naturale Orientata, il Museo della Civiltà Messapica, la storica Cantina Produttori di Manduria e la città di Martina Franca. Gli equipaggi avranno l'opportunità di degustare prelibatezze locali, tra cui olii e vini di qualità.Il primo settembre, i 27 equipaggi si riuniranno e, nel pomeriggio, si terrà un incontro di benvenuto presso la Cantina Produttori di Manduria. Sarà presentato anche il progetto OlivaMi, dedicato all'adozione di ulivi salentini, oltre a premiare giovani ingegneri di UNISALENTO appartenenti al Salento Racing Team per i loro innovativi prototipi da corsa.Il 2 settembre, i partecipanti visiteranno il Nardò Technical Center di Porsche Engineering, un centro all'avanguardia per le prove automobilistiche.Destinazione Primitivo è molto più di un raduno di auto d'epoca; è un'esperienza immersiva nella cultura, nella storia e nella bellezza della Puglia, abbracciata dalla passione per le Porsche d'epoca.