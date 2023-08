BARI - Un grave incidente stradale si è verificato sulla statale 100 all'altezza di Casamassima, coinvolgendo tre camion e due auto che viaggiavano in direzione nord. Tre persone sono rimaste ferite nello scontro.L'incidente ha richiesto l'intervento immediato delle Forze dell'Ordine e del personale del 118, oltre agli operatori Anas per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione. A causa dell'incidente, la carreggiata in direzione Bari è stata provvisoriamente chiusa al chilometro 21.Per garantire la sicurezza dei conducenti e dei soccorritori, il traffico è stato deviato lungo la viabilità adiacente, seguendo la segnaletica in loco, al fine di poter rientrare sulla statale 100 al chilometro 21,500.Le circostanze esatte dell'incidente e la gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte non sono state ancora comunicate. Le autorità stanno lavorando per chiarire l'accaduto e per ripristinare la circolazione il prima possibile, mentre il personale medico si occupa dell'assistenza alle vittime. Si raccomanda ai conducenti di prestare attenzione alla segnaletica stradale e di seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti coloro che si trovano nella zona dell'incidente.