GALLIPOLI - La magica fusione tra il fascino di terrazze storiche e un racconto avvincente di cronaca che ha scosso le coscienze di intere generazioni ha dato vita a un evento unico e prezioso. Si tratta del nuovo libro della giornalista Ilaria Amenta, intitolato "Io sono l'uomo nero", che ricostruisce dettagliatamente la storia di Angelo Izzo attraverso i suoi diari, rivelando gli orrori della strage di Circeo, un evento che ha segnato la storia italiana negli anni '70 e '80.La presentazione del libro è stata organizzata nell'ambito della rassegna "10 letture per 10 terrazze", ideata dal Comune di Minervino di Lecce insieme alle frazioni Cocumula e Specchia Gallone. L'evento è stato reso possibile grazie alla direzione artistica della giornalista Elisa Forte e al Sindaco Ettore Salvatore Caroppo, che hanno unito cultura, coinvolgimento e partecipazione pubblica in una serie di appuntamenti itineranti.La serata di presentazione è stata incentrata su "Io sono l'uomo nero", un libro che getta luce sulla tragica vicenda di Angelo Izzo e la terribile strage di Circeo, in cui due donne furono stuprate e uccise da un gruppo di complici. Il racconto non si limita a descrivere il caso di cronaca, ma indaga anche i lati oscuri dell'animo umano e della società in cui si è verificato.Il sindaco Caroppo ha spiegato che la scelta delle terrazze come location non è casuale, poiché esse rappresentano una parte importante della storia e della cultura locale. Le terrazze, conosciute come "lamie", erano utilizzate nel passato per essiccare pomodori e fichi, testimoniando l'antica vita nel Salento.L'evento "10 letture per 10 terrazze" proseguirà con ulteriori appuntamenti fino a fine agosto e oltre, coinvolgendo terrazze di palazzi storici come quello della Mammana, Palazzo Scarciglia, l'ostello della Via Francigena a Specchia Gallone e la terrazza/giardino della scuola media di Minervino di Lecce. Durante queste serate, saranno presentati altri libri e temi culturali, promuovendo la condivisione di conoscenze e stimolando la riflessione su diverse tematiche. (Giulia Greco)