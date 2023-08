BARI - Nel pomeriggio di oggi, si sono verificati momenti di paura a Bari, precisamente in via Don Carlo Gnocchi nel quartiere San Paolo, a causa di un incendio che ha coinvolto il portone di una palazzina popolare situata al civico numero 7. Le cause del rogo al momento risultano ignote e sono oggetto di indagine.L'incendio ha causato un immediato allarme tra i residenti dell'edificio, che hanno prontamente avviato l'evacuazione dell'area. Durante l'incidente, alcune persone hanno riportato intossicazioni, ma non si sono registrati feriti gravi. Le autorità locali sono intervenute prontamente per gestire la situazione.Sul luogo dell'incendio sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per contenere e spegnere le fiamme, riducendo così i danni materiali e il pericolo per gli abitanti dell'edificio. Inoltre, la Polizia Locale e i Carabinieri sono stati presenti per coordinare le operazioni e garantire la sicurezza pubblica.Anche il servizio sanitario del 118 è stato mobilitato per offrire assistenza medica a chi ne avesse bisogno a causa delle intossicazioni o di altri disagi causati dall'evento.Le autorità stanno ora investigando per determinare le cause dell'incendio e per accertare eventuali responsabilità. Gli abitanti dell'area colpita possono ora tornare gradualmente alla loro routine, mentre si attendono ulteriori informazioni dalle autorità competenti riguardo allo svolgimento dell'indagine.