CAPURSO - La serenità delle celebrazioni della Madonna del Pozzo a Capurso è stata improvvisamente interrotta ieri sera, quando un incendio è divampato in un angolo del paese. Questo incidente ha gettato momenti di paura e tensione tra i partecipanti alla festa religiosa.L'incendio è stato scatenato da una serie di fuochi d'artificio utilizzati per festeggiare l'evento sacro. La scintilla che ha innescato il rogo è stata l'ignizione di erba secca nelle vicinanze, propagandosi rapidamente a causa delle condizioni climatiche secche e ventose che hanno caratterizzato la serata.Le immediate conseguenze di questa situazione hanno richiesto una risposta tempestiva e coordinata. Sul posto sono giunte le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e altri soccorritori per affrontare la situazione. La priorità assoluta era spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona per evitare danni a persone e proprietà.Grazie all'operato rapido e professionale dei Vigili del Fuoco, l'incendio è stato domato in relativamente poco tempo. Questo gesto eroico ha contribuito a prevenire un potenziale disastro e a proteggere i partecipanti alla festa.Tuttavia, l'incidente ha sicuramente lasciato una scia di preoccupazione tra la comunità locale. Gli organizzatori delle celebrazioni della Madonna del Pozzo avevano pianificato una serata di preghiera e festeggiamenti, ma l'incendio ha portato ad un cambio improvviso di programma.Questa situazione serve come promemoria dell'importanza di adottare misure di sicurezza adeguate durante eventi che coinvolgono fuochi d'artificio, specialmente in condizioni climatiche sfavorevoli. Le autorità locali dovrebbero considerare ulteriori regolamentazioni per garantire la sicurezza pubblica durante tali celebrazioni.Fortunatamente, non ci sono stati feriti riportati durante l'incendio, e la comunità ora si unisce nel ringraziare i soccorritori per il loro coraggio e dedizione nel proteggere la vita e la sicurezza di tutti i presenti durante questa inquietante emergenza.