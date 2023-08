BARI - Nella giornata di ieri si è sviluppato un incendio in un canale con area boscata in località Difesella, nell’agro di Palagianello (Ta). Sotto il coordinamento della Sala Operativa della Protezione Civile regionale, presenti sul posto il Dos con la squadra dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali, gli operatori Arif e 2 squadre di volontari e i referenti comunali. Lo rende noto la Protezione civile.Gli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento hanno, di fatto, salvato una superficie boscata a rischio incendio di circa 30 ettari, investita da un fronte di fuoco di circa 80 metri.Giunta la segnalazione attorno alle ore 18.15, il Sistema Regionale di Protezione Civile è intervenuto tempestivamente e alle ore 19.30 aveva già sotto controllo l’incendio, che risulta al momento in fase di bonifica. Inoltrata la richiesta di intervento aereo al Coau, che ha portato all’intervento sul posto di un Canadair con cinque lanci.La Sala Operativa della Regione Puglia è sempre attiva nelle operazioni di contenimento dell'evento, fino alla completa estinzione dell’incendio e messa in sicurezza dell’area.