NAPOLI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata a Caivano, Napoli, per una visita ufficiale dopo che le sono state rivolte minacce via social media da chi contesta la stretta sul Reddito di cittadinanza. La sua visita è stata incentrata sulla situazione critica nell'area, in particolare sulle recenti violenze subite da due ragazzine nel Parco Verde di Caivano.La premier ha iniziato la sua visita presso la chiesa di San Paolo Apostolo, dove è stata accolta da un caloroso benvenuto. Qui ha avuto un colloquio privato di 40 minuti con il parroco don Maurizio Patriciello, alla presenza del prefetto di Napoli Claudio Palomba e del vescovo Angelo Spinillo.Successivamente, Giorgia Meloni si è diretta alla scuola superiore Francesco Morano di Caivano, situata nel Parco Verde, per partecipare a una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza dell'area. Era accompagnata dai ministri Piantedosi, Abodi e Valditara, oltre che dal sottosegretario Mantovano.La visita della presidente del Consiglio ha attirato l'attenzione di centinaia di persone che si sono radunate all'esterno dell'istituto. Nonostante la scuola fosse chiusa e pesantemente presidiata dalle forze dell'ordine, la folla è rimasta in silenzio. Alcune abitazioni del Parco Verde, di fronte alla scuola, hanno mostrato segni di chiusura con le tapparelle abbassate, mentre alcune persone erano affacciate ai balconi.La visita di Giorgia Meloni è stata un'occasione per affrontare direttamente la situazione a Caivano e per sostenere ulteriori misure di sicurezza e interventi nella zona, rispondendo alle preoccupazioni della comunità.