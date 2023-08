OSTUNI (BR) - Parliamo oggi di un talento pugliese: Angela Semerano di Ostuni (BR). La giovane cantante, che poi si è rivelata anche come attrice, ha partecipato a tante trasmissione televisive, e la ricordiamo anche ad "Amici di Maria De Filippi" nell'anno 2013. - Parliamo oggi di un talento pugliese: Angela Semerano di Ostuni (BR). La giovane cantante, che poi si è rivelata anche come attrice, ha partecipato a tante trasmissione televisive, e la ricordiamo anche ad "Amici di Maria De Filippi" nell'anno 2013.





In quell'occasione presentò anche il suo inedito dal titolo "Quella parola". Per quel che riguarda questa canzone, è stata scritta da un certo Roberto Casalino, autore in passato di brani successivamente interpretati da artisti del calibro di Giusy Ferreri, Tiziano Ferro, Annalisa, Emma, Mengoni, Michielin, Amoroso, Virginio, Nina Zilli ed altri.





QUELLA PAROLA (Angela Semerano)





Mi hai insegnato proprio tu a sorridere

Quando lo sconforto ormai era al limite

Ho imparato a superare tanto

Ma non sono brava come te

Ogni tanto osservo la mia mano

Che si affanna quanto me

Per sembrare altro agli occhi miei

Tu che non mi vuoi infallibile





E ancora mi siedo davanti

A un caffè ormai freddo

Che bevo di fretta per paura

Che sul fondo ci sia

Quella parola... fine





Mi hai insegnato proprio tu a decidere

Cose veramente meglio anche per me

Tralasciando ciò che pensan gli altri

Non è sempre facile per te

Ogni tanto perdi le persone che hai portato via con te

Troppe le energie impiegate poche

Quelle che rimangono per noi





E ancora mi siedo davanti

A un caffè ormai freddo

Che bevo di fretta per paura

Che sul fondo ci sia quella parola

Quella parola...

E ancora mi siedo davanti

A un caffè ormai freddo

Che bevo di fretta per paura

Che sul fondo ci sia quella parola... fine