BARLETTA - L'incremento delle truffe mirate ai danni degli anziani ha spinto il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani a distribuire un opuscolo contenente preziosi consigli per evitare di cadere vittima di tali crimini. La campagna di sensibilizzazione, avviata nel settembre 2022 e proseguita fino al mese di luglio corrente, è stata sviluppata con particolare attenzione verso le persone anziane e vulnerabili.I Carabinieri invitano ogni cittadino a essere una sorta di "sentinella" all'interno del proprio quartiere, promuovendo così la collaborazione e la condivisione delle informazioni. L'iniziativa ha suscitato un apprezzamento diffuso tra la popolazione, ed è stata promossa in sinergia con le Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e quella di Andria. Essa si aggiunge agli sforzi di contrasto del fenomeno di truffe, adottando un approccio basato sulla vicinanza e la prossimità.Durante incontri svolti nelle parrocchie della provincia, svoltisi in concomitanza alle funzioni religiose, i Carabinieri hanno distribuito l'opuscolo contenente consigli utili su come difendersi da possibili truffe. Questi incontri hanno permesso di illustrare dettagliatamente il contenuto dell'opuscolo agli anziani partecipanti. Nel mese di luglio, in particolare, periodo in cui le truffe aumentano notevolmente, i Carabinieri della B.A.T. hanno raggiunto e incontrato più di 500 anziani.Dall'alto comando provinciale di B.A.T. fanno sapere che la prevenzione e la repressione di questi reati rimangono tra le priorità istituzionali dell'Arma dei Carabinieri. L'opuscolo, con i suoi preziosi suggerimenti, rappresenta uno strumento concreto per educare e informare la popolazione, contribuendo così a ridurre il rischio di cadere vittima di truffe mirate.