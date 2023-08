- Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: giovedì 10 agosto 2023 alle ore 20:30, nella consueta e suggestiva cornice del Chiostro di Palazzo San Francesco (in caso di maltempo si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Ostuni), la XII Edizione del Premio "Pagine di Vita", la manifestazione nata in seno all’omonimo programma video-radiofonico, il "Salotto di Pagine di Vita", andato in onda anche quest’anno sulla pagina Facebook della testata d’informazione locale "Giornale di Puglia", diretta da Vito Christian Ferri, grazie alla collaborazione del giornalista Daniele Martini, redattore della stessa testata.