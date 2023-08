BARI - Il Salento, spesso oggetto di dibattito per i suoi costi turistici, vede una narrazione distorta secondo Paolo Pagliaro, Consigliere Regionale e Presidente del Movimento Regione Salento. Nel bel mezzo di una campagna denigratoria nei confronti del settore turistico-ricettivo pugliese, Pagliaro affronta il tema dei prezzi e degli aumenti in linea con l'inflazione a livello nazionale.Pagliaro sottolinea che il concetto di costi eccessivi è una fotografia parziale dell'offerta turistica salentina. Mentre le lamentele riguardano, ad esempio, la frisa gourmet a 16 euro, egli sottolinea che le opzioni sono varie, e la scelta di piatti più semplici comporta prezzi più accessibili. Questi prezzi vengono chiaramente esposti nei listini dei locali, dimostrando trasparenza e diversità di opzioni. Un esempio di ciò è una frisa di grano nero con ingredienti tradizionali a soli 3 euro e 50 centesimi in un lido a Castro.La questione dei prezzi in spiaggia è altrettanto discussa da Pagliaro. Egli menziona che un ombrellone e due lettini costano 21 euro al giorno, mentre 17 euro garantiscono un ombrellone e due sdraio nel periodo di maggiore affluenza. Tuttavia, sottolinea che è possibile fruire anche della scogliera libera a costo zero per godersi il mare.Il Consigliere Regionale utilizza dati concreti per confutare l'idea che la Puglia sia eccessivamente costosa. Citando l'istituto Demoskopica, Pagliaro afferma che l'inflazione turistica in Puglia è allineata con il dato nazionale, con un aumento del 8,5%. Questo posiziona la Puglia a metà classifica rispetto ad altre regioni con aumenti più elevati, come Lazio, Lombardia, Toscana e Molise.Pagliaro conclude sottolineando che, nonostante la campagna di stampa avversa, la Puglia registra numerose prenotazioni e percentuali di strutture al completo. I dati forniti dal principale motore di ricerca di viaggi e vacanze indicano che la Puglia ha il più alto numero di prenotazioni settimanali nel periodo di Ferragosto, oltre a una percentuale di occupazione del 90% dall'8 al 20 agosto.In ultima analisi, Pagliaro invita i critici a guardare oltre i presupposti negativi e riconoscere il valore della bellezza del Salento e del suo mare, che giustificano, secondo lui, una spesa aggiuntiva.