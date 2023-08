CASTEL GANDOLFO - Il Canottieri Barion si è distinto con brillanti risultati ai Campionati Italiani di Canoa Velocità tenuti a Castel Gandolfo, nel Lazio. I giovani atleti Alessandra Centrone e Cosimo Caterino hanno dimostrato il loro talento guadagnando un totale di cinque medaglie, consolidando così la posizione del club nel panorama della canoa italiana.Alessandra Centrone, 17 anni, ha ottenuto due argenti e un bronzo in una serie di gare competitive. Nel K1 1000 metri, ha conquistato una meritata seconda posizione, sfidando avversarie più grandi di lei. Nel K1 500 metri, ha ottenuto un altro argento dopo un appassionante duello con Viola Bonanno di San Giorgio. Nel K1 200 metri, Centrone è riuscita a piazzarsi al terzo posto, dimostrando costanza e determinazione.Dall'altra parte, Cosimo Caterino, 15 anni, ha dimostrato di essere un vero talento nella sua categoria. Nonostante sia ancora un anno più giovane dei suoi concorrenti, Caterino si è aggiudicato due argenti nelle gare C1 200 e C1 500 metri. Ha mostrato grande sicurezza nel confrontarsi con avversari di 16 anni, dimostrando di essere all'altezza della sfida. Nel C1 200 metri, ha concluso la gara in un apprezzabile secondo posto. Nel C1 500 metri, ha conquistato il secondo argento per la sua categoria, dimostrando ancora una volta la sua eccellenza.Il direttore sportivo del Canottieri Barion, Carlo Quaranta, si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti dai giovani atleti del club. Ha sottolineato che non solo sono stati raggiunti ottimi risultati, ma le prestazioni hanno dimostrato di essere di alto livello. Nonostante la giovane età e il fatto che non siano ancora i più grandi nelle rispettive categorie, i giovani atleti si stanno rivelando promettenti, con ampi margini di miglioramento.Il successo del Canottieri Barion ai Campionati Italiani di Canoa Velocità è un segno del talento e dell'impegno dei giovani atleti e del club nel coltivare le capacità di eccellenza nello sport della canoa.