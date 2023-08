Federico Gaio eliminato 6-2 7-5 dal belga David Goffin. Marcello Serafini perde 7-6 7-6 con l’altro spagnolo Daniel Rincon. Andrea Pellegrino si impone con il tunisino Aziz Dougaz, per il ritiro per l’ infortunio muscolare di Dougaz nel secondo set sul 4-1 per Pellegrino, dopo che Pellegrino vince 6-3 il primo set. L’ ucraino Vitaliy Sachko si aggiudica 6-4 2-6 6-3 l’ incontro con il rumeno Nicholas David Ionel.

- Nel primo turno del torneo sulla terra battuta ATP Challenger di San Marino Enrico Dalla Valle vince 6-3 6-4 col francese Alexandre Muller e si qualifica per il secondo turno. Fabio Fognini prevale 6-0 6-1 con l’argentino Andrea Collarini e vola al secondo turno. Flavio Cobolli eliminato 6-3 4-6 6-1 dall’altro francese Kyrian Jacquet. Francesco Passaro perde 6-4 6-4 con lo spagnolo Jaume Munar.