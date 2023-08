Nardò, le 'Mani in pasta' dei disabili





L'augurio è di poter così regalare un sorriso e tanti abbracci (come già avvenuto alla presenza degli organizzatori alcuni giorni fa) a chi ne ha bisogno e sicuramente anche a noi fortunati.



Inoltre una bellissima sorpresa sarà dedicata ai ragazzi presenti.



"La vera disabilità è quella di un anima che non comprende... Dell'occhio che non vede... Dell'orecchio che non sente".





L'iniziativa è opera dello chef executive Mirco Antonio Vigna (foto), con i colleghi chef Salvatore Palma, Giorgio Falconieri, Alessio Paglialunga e Gianmario Antonaci.

NARDO' (LE) - Il 4 settembre si terrà a Nardò una bella iniziativa solidale dedicata alle persone con disabilità del centro 'Armonia'. Saranno infatti loro al centro del progetto 'Mani in pasta' coadiuvati da noi chef nella creazione e preparazione di specialità culinarie.