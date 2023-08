(via janniksin ig)

TORONTO - Jannik Sinner ha raggiunto la sua terza finale in carriera in un Masters 1000 dopo una spettacolare gara a Toronto, in cui ha eliminato lo statunitense Tommy Paul in due set (6-4, 6-4). La sua precedente finale nel 2023 è stata a Miami, dove ha sfidato Daniil Medvedev il 2 aprile. Nella finale di stasera, domenica 13 agosto, Sinner si troverà di fronte all'australiano Alex de Minaur. De Minaur è arrivato in finale dopo aver sconfitto il russo Daniil Medvedev nei quarti di finale (7-6, 7-5) e lo spagnolo Davidovich Fokina in semifinale (6-1, 6-3). La finale promette uno scontro emozionante tra due giovani talenti del tennis mondiale.