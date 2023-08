BARI - Una brutta disavventura è stata vissuta da due turisti tedeschi in vacanza a Bari, la cui esperienza negativa ha destato l'attenzione dei media locali. I due visitatori avevano prenotato una camera in affitto in corso Vittorio Emanuele, ma si sono trovati di fronte a una serie di problemi che hanno messo a repentaglio la loro sicurezza e benessere.Appena arrivati nell'appartamento, i turisti hanno subito riscontrato un impianto di riscaldamento difettoso, ma il peggio doveva ancora venire. Poco dopo essersi sistemati, hanno avvertito un forte odore di gas nella stanza, segnale inequivocabile di una fuga di gas. La situazione è diventata immediatamente critica, e i turisti hanno agito prontamente, mettendosi in contatto con i Vigili del Fuoco.Gli operatori dei Vigili del Fuoco sono giunti sul posto in tempi rapidi, mettendo in atto le necessarie misure di sicurezza. I turisti sono stati prontamente invitati a lasciare l'appartamento, poiché la presenza di gas rappresentava un pericolo serio per la loro incolumità e quella degli altri residenti del palazzo.La reazione del proprietario dell'appartamento, tuttavia, ha aggiunto ulteriori complicazioni a questa situazione già delicata. Il proprietario è scomparso nel momento in cui la situazione è emersa, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti del palazzo. Inoltre, non ha risposto alla richiesta di risarcimento avanzata dai turisti, che avevano subito non solo disagi, ma anche un vero e proprio pericolo a causa della sua negligenza.Con poche alternative a disposizione, i due turisti si sono visti costretti ad adire alle vie legali per cercare giustizia e risarcimento per l'incubo che hanno vissuto. Oltre a questo, hanno condiviso la loro esperienza negativa scrivendo una recensione fortemente critica sul portale su cui avevano prenotato l'alloggio, con l'intento di avvertire altri potenziali viaggiatori dei rischi legati a questa sistemazione.Questa vicenda sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza degli alloggi messi a disposizione dei turisti e di affrontare prontamente situazioni pericolose come le fughe di gas. È essenziale che i proprietari di alloggi vacanza assumano la responsabilità per il benessere dei loro ospiti e rispondano prontamente a situazioni di emergenza. In caso contrario, le conseguenze potrebbero essere non solo dannose per la reputazione, ma anche potenzialmente fatali per coloro che cercano un'esperienza di viaggio sicura e piacevole.