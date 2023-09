BARI - I carabinieri di Bari hanno arrestato tre individui, di età compresa tra 22 e 30 anni, con l'accusa di concorso in tentato omicidio, con l'aggravante del metodo mafioso, nonché porto e detenzione di arma da fuoco. I primi due arrestati sono fratelli, mentre il terzo è ritenuto l'esecutore del piano.Secondo l'inchiesta degli investigatori, i due fratelli avrebbero ordinato l'omicidio di Francesco Vavalle, un 20enne appartenente a un clan rivale. Il terzo arrestato avrebbe eseguito l'agguato, che è avvenuto il 1 luglio 2022, intorno alle 17:15, in pieno giorno, nel quartiere San Paolo di Bari. L'aggressore, a bordo di una moto guidata da un complice non ancora identificato, ha aperto il fuoco contro Vavalle, che si trovava in un'auto con il fratello. Nonostante le ferite, la vittima è riuscita a fuggire, e gli aggressori sono stati messi in fuga dal fratello che guidava l'auto e ha cercato di speronare la moto.Gli investigatori sostengono che l'aggressione sia stata pianificata come una risposta alle azioni del gruppo criminale rivale e faccia parte del contesto della gestione di affari illeciti nel quartiere San Paolo. Questo conflitto tra fazioni opposte ha già portato a un'indagine e all'arresto di cinque persone nel settembre 2022, tra cui la vittima del tentato omicidio di cui si tratta oggi.I tre arrestati sono stati posti in custodia cautelare in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Bari. L'arresto di questi individui è un ulteriore passo delle forze dell'ordine nella lotta contro il crimine organizzato e la criminalità violenta che affligge alcune zone della città di Bari.