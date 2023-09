Bari, venerdì 29 settembre Umbro e Mkers presentano il nuovo gioco EaSports da Banana Moon

BARI - Umbro Italia ha scelto Bari per presentare in anteprima la collezione FW23. L’appuntamento è per venerdì 29 settembre, dalle 16, a Banana Moon 1978 (corso Cavour 45), punto di riferimento per gli appassionati di sportswear e lifestyle della Puglia intera.





Il giorno non è stato scelto casualmente. Venerdì, infatti, è anche la data di uscita del nuovissimo EA Sports FC 24, molto atteso dagli appassionati di egames, e Umbro è sponsor tecnico dei Mkers. A Bari ci sarà uno dei suoi giocatori più forti d’Italia, il pro player dei Mkers Daniele “Prinsipe” Paolucci, vincitore Fifa 2021.

Game on, style up è il titolo dell’evento, occasione imperdibile per gli egamers pugliesi non professionisti. Dalle 16 alle 18, 24 gamers potranno mettersi alla prova ogni mezz’ora, arrivando così a decretare i quattro finalisti che potranno sfidare Prinsipe in una pro session che incoronerà il “sopravvissuto” della battle royale.

Una sfida da non perdere sarà anche quella tra Prinsipe e un campione sul campo, colonna difensiva della Ssc Bari e ambassador Umbro Italia, Francesco Vicari.

Michela Tedone, Marketing Manager di Umbro Italia, commenta: "Siamo felici di aver rinnovato la partnership con Mkers per il 2024, una società solida, dinamica e in rapida ascesa, con ambiziosi progetti in testa".

Negli spazi di Banana Moon sarà esposta anche l’intera collezione Umbro FW23 e ci sarà da divertirsi con la musica di dj Sgamo e lo speaker Kekko Dmc, che creeranno l’atmosfera di un vero stadio nello storico store di corso Cavour, tra le più prestigiose doors di sportswear in Italia.