Basket, Happy Casa Brindisi: Jordan Bayehe infortunato

Sarà valutato dallo staff medico della squadra pugliese ogni giorno. Molto probabile nel caso in cui non dovesse giocare ad Antalya, però il suo recupero per il 4 Ottobre, quando inizierà il campionato di A/1 di basket maschile.

Nell’Happy Casa Brindisi il camerunense Jordan Bayehe 23 anni, si è infortunato in allenamento. Ha riportato una distorsione alla caviglia. Sarà indisponibile per l’ amichevole di mercoledì 20 settembre col Napoli a Gioia del Colle. E’ in forte dubbio per le qualificazioni alla Champions League in programma dal 25 settembre all’ 1 ottobre ad Antalya in Turchia.