Coordinamento tra Arcidiocesi Conversano-Monopoli e console del Marocco per l'emergenza terremoto

CONVERSANO - Un importante incontro si è tenuto sabato 16 settembre 2023 presso l'Arcidiocesi Conversano-Monopoli tra Mons. Giuseppe Favale, Vescovo dell'arcidiocesi, e il console del Marocco, Vincenzo Abbinante, al fine di coordinare gli sforzi di soccorso e assistenza per le vittime del terremoto che ha colpito il Marocco.Durante l'incontro, sono state espresse sincere condoglianze a sua eccellenza Youssef Balla, ambasciatore del regno del Marocco presso la Repubblica italiana, per le vittime del terremoto. Mons. Favale ha offerto il sostegno della Chiesa cattolica in questo momento di crisi, dimostrando la solidarietà della comunità religiosa.Uno degli obiettivi principali dell'incontro è stato il coordinamento degli sforzi di soccorso e assistenza alle vittime del terremoto attraverso il contributo della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Questo sottolinea l'importanza della collaborazione tra diverse organizzazioni nella gestione delle emergenze.Il console del Marocco, Vincenzo Abbinante, ha evidenziato che sin da subito è stata avviata una campagna di solidarietà da parte di organizzazioni come l'Unicef, la Caritas e la Croce Rossa per fornire aiuto alle vittime del terremoto. In un contesto di emergenza come quello scaturito dal terremoto, è fondamentale che tutte le organizzazioni, compresa la Chiesa cattolica, lavorino in collaborazione con il governo e le autorità locali per garantire una risposta efficace e tempestiva alle esigenze delle vittime.Questo incontro dimostra la volontà di unire le forze per affrontare una situazione di emergenza e offrire sostegno alle persone colpite dal terremoto in Marocco.