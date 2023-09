Cube Labs S.p.A., società italiana attiva nel settore delle tecnologie sanitarie, ha annunciato la firma di un accordo quadro non vincolante con la Gujar Mal Modi Science Foundation (Modi Foundation) in India. L'accordo prevede una collaborazione tra le due organizzazioni per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica nel settore sanitario.L'obiettivo principale di questa partnership è esplorare potenziali aree di cooperazione istituzionale e sviluppare tecnologie nel campo delle tecnologie sanitarie. Cube Labs è nota per il suo modello di business innovativo nel settore healthcare, e l'interesse della Modi Foundation testimonia l'attrattività di questa proposta.Il CEO e Fondatore di Cube Labs, Filippo Surace, ha commentato l'accordo sottolineando l'importanza di questo passo verso l'internazionalizzazione della società. Questa collaborazione consentirà a Cube Labs di espandersi in nuovi mercati, accedere a partner locali e sviluppare le opportunità commerciali in un mercato in crescita come quello delle biotecnologie in India.La Modi Foundation è un'organizzazione impegnata nella promozione della ricerca scientifica e tecnologica in India e assegna annualmente il Gm Modi Award For Science a uno scienziato indiano di spicco nel campo della scienza e della tecnologia. La fondazione è guidata da Satish Kumar Modi, una figura di rilievo in India e a livello internazionale.L'accordo tra Cube Labs e la Modi Foundation avrà una durata di 12 mesi e mira a stabilire una solida collaborazione a lungo termine per lo sviluppo di tecnologie sanitarie in India. Questa collaborazione è di particolare importanza poiché il mercato indiano sta emergendo come uno dei più promettenti nel settore sanitario a livello globale, con una crescente domanda di soluzioni innovative e accessibili.Cube Labs continuerà a perseguire la sua missione di promuovere l'innovazione tecnologica nel settore della salute, ora con una porta aperta al mercato indiano attraverso questa partnership strategica con la Modi Foundation.