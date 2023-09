A Palagianello, in provincia di Taranto, una donna è stata salvata dalla furia del marito grazie all'intervento coraggioso dei vicini. La donna aveva subito una brutale aggressione da parte del coniuge, che l'aveva colpita con dei pugni in faccia. Tuttavia, è riuscita a sfuggire alla sua furia e a raggiungere il balcone, dove ha chiesto aiuto.Nel frattempo, l'uomo stava anche aggredendo il figlio, che si era messo in mezzo nel tentativo di proteggere la madre. La situazione era diventata estremamente pericolosa, ma fortunatamente i vicini hanno reagito prontamente all'appello di soccorso della donna e hanno chiamato i carabinieri.Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno arrestato il 45enne responsabile delle violenze domestiche. Prima del loro arrivo, l'uomo aveva cercato di impedire l'accesso della squadra medica del 118 in casa.La donna è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie per le ferite riportate durante l'aggressione. È importante sottolineare che la vittima aveva già sporto querela contro il marito lo scorso maggio a causa delle continue violenze subite. Tuttavia, la querela era stata ritirata sotto costrizione del marito, dopo che le era stata notificata un'ordinanza di ammonimento emessa dal questore per le violenze inflitte ai propri familiari.Questo episodio drammatico mette in luce l'importanza di intervenire tempestivamente e fermamente contro la violenza domestica, proteggendo le vittime e assicurando giustizia per coloro che commettono tali atti. La solidarietà e il supporto della comunità sono fondamentali per garantire la sicurezza delle persone coinvolte in situazioni di abuso domestico.